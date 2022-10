Esta quarta-feira é dia de Liga dos Campeões para Sporting e FC Porto, com os jogos da quarta jornada da fase de grupos. Leões e dragões entram em campo a partir das 20 horas.

Em Alvalade, a equipa comandada por Ruben Amorim recebe o Marselha, partindo para o jogo no primeiro lugar, com seis pontos, para três dos franceses, no grupo D. Pelo meio há Eintracht Frankfurt e Tottenham, ambos com quatro pontos e encontro marcado esta quarta-feira em Londres.

Siga o Sporting-Marselha com transmissão em direto na TVI e também aqui, no Maisfutebol, além do ao minuto habitual. Confira também o onze provável da equipa portuguesa.

No grupo B, o FC Porto joga na Alemanha contra o Bayer Leverkusen, a partir das 20 horas. Dragões e alemães têm ambos três pontos, tal como o Atlético de Madrid, tendo todos menos seis pontos do que o líder Club Brugge.

Em mais uma noite de Liga dos Campeões para acompanhar em permanência no Maisfutebol, siga também o Bayer-FC Porto, ao minuto. Veja aqui o onze provável da equipa comandada por Sérgio Conceição.