Rui Borges analisa o regresso de Viktor Gyökeres a Alvalade, meses após ter trocado o Sporting pelo Arsenal numa transferência marcada por alguma polémica:

Regresso de Viktor Gyökeres a Alvalade...

«É um grande jogador e vai ser bem recebido por todos nós, é um jogador que marcou a história do Sporting e do campeonato português. Merece esse reconhecimento de toda a gente. Ele tinha essa ambição, mas a conversa com a estrutura fez com que chegassem a um entendimento. Para o Sporting, no que era pretendido e para o jogador era natural dar esse passo na carreira e nós respeitamos. Hoje estás aqui e amanhã estás além, o futebol é assim.»

Críticas a Gyökeres pelo mau início de época no Arsenal

«Acredito acima de tudo que numa fase inicial teve uma adaptação, pelo estilo de jogo do campeonato e do Arsenal. Como todas as equipas defendem o Arsenal e as características, teve de ter uma adaptação e está de volta ao que faz bem, que é fazer golos. É natural que numa fase inicial que sem golos o adepto ficava desconfiado, pelo valor monetário também. Ele é um grande jogador e vai marcar golos onde quer que seja.»

Duelo entre Diomande e Gyökeres...

«Diomande e ele são competitivos e é normal que dê faísca, são jogadores com intensidade acima da média, mas para parar o Viktor temos quatro grandes centrais, cada um à sua maneira. Qualquer rum está capacitado para dar uma resposta.»

Realidade nos «quartos» da Champions?

«Tornar realidade o sonho, é isso que queremos fazer. Continuar a marcar o nosso caminho, individual e coletivamente, é isso que nos move. Marcar a história de um grande clube como o Sporting. Acreditamos que podemos continuar a fazer algo extraordinário, será muito importante a ajuda dos nossos adeptos, fazer de Alvalade mágico como têm feito. É importante para levar de vencido um grande Arsenal.»