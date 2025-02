Declarações do jogador do Sporting, Ricardo Esgaio, à SportTV, após o empate sem golos (0-0) ante o Borussia Dortmund, em jogo da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions:

[Jogo competente:] «Ia ser bastante complicado, devido ao resultado da primeira mão, mas vínhamos com o objetivo de dar o nosso melhor para passar. Não foi possível, mas realçar a boa exibição. Fomos competentes, tentámos lutar pelo jogo, infelizmente não conseguimos marcar, mas destacar a exibição que a equipa fez.»

[Balanço:] «Fica um balanço positivo, de muita aprendizagem para todo o grupo. Temos um grupo jovem, muitos a jogar pela primeira vez na Champions. Começámos muito bem, mas temos de ser realistas, saber que o poderio de outras equipas não é o mesmo do nosso, mas temos qualidade na equipa. Devido a este contexto todo, fomos um bocado afetados, se calhar, no nosso estilo de jogo. Queríamos ter todos disponíveis, mas é futebol. Fizemos um bom jogo, destacar isso, parabéns à equipa pelo esforço.»

[Lesões na equipa:] «Sabemos bem da qualidade dos jogadores que estão de fora, mas não é só na nossa equipa, vemos em todas as equipas que têm jogado na Europa, na Liga dos Campeões, na Liga Europa… há muitos jogadores lesionados, não é só no Sporting [ndr: João Simões saiu lesionado e Hjulmand apresentou queixas, saindo ao intervalo] e isso deve rever-se, mas tentámos jogar com as armas que temos, queremos ganhar todos os jogos e é para isso que trabalhamos todos os dias.»

[Cânticos dos adeptos a pedir o Sporting campeão:] «O objetivo do Sporting é sempre ser campeão, estamos na frente, queremos continuar na frente.»