Paulinho, jogador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a goleada ao Besiktas por 4-0. O avançado dos leões apontou um golo, acertou uma vez no ferro e foi ovacionado quando foi substituído:

[Sobre as duas vitórias sobre o Besiktas por números expressivos]

«Nós é que tornámos os jogos fáceis. O Besiktas é uma boa equipa. Uma equipa muito perigosa, com jogadores na frente com muita qualidade, e nós é que tornámos os dois jogos fáceis porque fomos muito competentes e cumprimos o plano à risca.

O apoio dos adeptos à equipa tem sido constante e a mim, mais uma vez, foi demonstrado o carinho e o apoio que me têm dado. Espero conseguir retribuir o apoio que tenho sentido nos últimos jogos e que tem sido incrível. Não é fácil descrever aquilo que sentimos, mas acho que toda a gente consegue perceber.»

[Amorim tem saído muitas vezes em defesa do Paulinho. Isso é importante?]

«O mister protege-me a mim e a toda a gente. Mas também nos corrige e dá-nos na cabeça. Claro que ele quer que eu faça golos. Eu também quero e os adeptos também querem. E acho que não vou acertar muitas mais vezes no poste.»

[Sobre o próximo jogo potencialmente decisivo contra o Borussia Dortmund. O facto de o Sporting jogar em casa pode ser uma vantagem?]

«Acho que o ambiente pode marcar a diferença, como aconteceu hoje.»

[A evolução do Sporting desde o jogo com o Ajax]

«Acima de tudo, é a entrega e a dedicação que temos diariamente. É uma frase cliché, mas é a realidade. A forma como trabalhamos diariamente é incrível e acredito que no dia em que vos disponibilizarem os dados de GPS de um treino, se calhar vão perceber o porquê de estarmos bem nos jogos. Estamos numa boa fase, mas o passado não nos garante nada no futuro. Temos é de continuar com esta dinâmica e com esta humildade, porque isso é importante no futebol. E acreditar!»

[O que tem faltado ao Paulinho até agora? O que pode prometer daqui para a frente aos adeptos?]

«O que tem faltado tem sido acertar na baliza e menos vezes no poste. O apoio dos adeptos tem sido incrível. Os adeptos veem a forma como defendemos o clube e como nos dedicamos ao clube em todos os jogos. É também nesse sentido que nos apoiam. Sabem que quando falhamos por desleixo ou por falta de concentração. Por vezes é azar e noutras vezes estamos um bocadinho mais cansados. Mas o que posso prometer é o mesmo de sempre: dedicação.»