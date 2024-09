As vitórias de Sporting e Benfica na 1.ª jornada da fase de liga da Champions permitiram a Portugal amealhar mais pontos para o ranking UEFA e, assim, continuar a aproximação aos Países Baixos neste início de época nas competições europeias em 2024/25.

A aproximação lusa dos neerlandeses efetiva-se tendo ainda em conta que, no arranque da fase de liga da Champions, o PSV Eindhoven e o Feyenoord foram derrotados.

Se o Sporting triunfou em casa ante o Lille (2-0) e o Benfica bateu o Estrela Vermelha na Sérvia, já o PSV Eindhoven perdeu por 3-1 na visita à Juventus e o Feyenoord foi derrotado em casa pelo Bayer Leverkusen (0-4).

Contas feitas, e como cada vitória na fase de liga vale dois pontos, Portugal somou mais quatro pontos que, divididos pelos cinco clubes que o país tem nas competições europeias, permitiram somar esta semana mais 0.800 pontos para o ranking UEFA. Já os neerlandeses, com duas derrotas, não somaram pontos. Portugal, 7.º classificado do ranking (feito a cinco anos) tem nesta altura um coeficiente de 51.416, para 54.900 dos Países Baixos, 6.ºs na hierarquia.

O que Portugal já somou esta época (e a nota para o bónus)

Portugal já garantiu até agora, em 2024/25, um coeficiente de 5.400 para o ranking UEFA, fruto do total de 27 pontos obtidos por todos os clubes lusos em ação (pontos estes divididos pelos cinco clubes portugueses esta época).

O Sporting e o Benfica garantiram, cada um, oito pontos. E nesta altura ganha já relevância adicional explicar estes dados: é que, além dos dois pontos por vitória de leões e águias, será sempre garantido, no pior cenário, que Sporting e Benfica somarão, cada um, mais seis pontos cada para efeitos de ranking, pela participação na fase de liga (pontos que a UEFA só considerará formalmente ao fim da fase de liga). Isso acontecerá para quem ficar posicionado do 25.º ao 36.º lugar (o que significa eliminação das provas europeias ao fim da fase de liga). De recordar que, até à época passada, a participação na fase de grupos da Champions valia quatro pontos bónus. Portanto, qualquer classificação final acima do 25.º lugar permitirá somar ainda mais pontos para o ranking UEFA.

Para se perceber o quão relevante pode ser a classificação final na fase de liga, se o Sporting acabasse no atual 10.º lugar, somaria não seis, mas sim 9.750 pontos para o ranking. Já o Benfica, se acabasse no atual 11.º posto, somaria 9.500 pontos.

Já o V. Guimarães somou seis pontos até agora em 2024/25, fruto das seis vitórias na qualificação da Liga Conferência (cada vitória vale um ponto). O Sp. Braga contribuiu, para já, com cinco pontos, fruto de quatro vitórias (um ponto por vitória) e dois empates (0,5 pontos por empate) na qualificação da Liga Europa. O FC Porto, que tem entrada direta na fase de liga da Liga Europa, ainda está, por isso, sem contributo em 2024/25.

Portugal é, por isso, 2.º no ranking da época

Considerando os tais seis pontos bónus sempre garantidos por cada clube ao final da fase de liga da Champions, Portugal é nesta altura o segundo país com melhor coeficiente em 2024/25. Os seus 5.400 pontos só são superados, nesta altura, pelo grande início de época da Chéquia, que apesar de já só ter quatro dos seus cinco clubes, tem já garantido um coeficiente de 5.700, fruto do que já fizeram Sparta Praga, Mladá Boleslav, Viktoria Plzen, Slavia Praga e Baník Ostrava (este já eliminado). No 3.º lugar do ranking da época surge a França (4.785 pontos).

De recordar que, tal como na época passada, os dois países com melhor coeficiente no final da época garantem vagas extra na Champions da próxima temporada. Para 2024/25, tal aconteceu com Itália e Alemanha.

E, para se ter uma noção exata do bom arranque de Portugal face aos Países Baixos, os neerlandeses são 20.ºs no ranking da época, com 3.000 pontos (menos 2.400 do que Portugal), tendo já tido a eliminação de um dos seus seis clubes, no caso o Go Ahead Eagles.