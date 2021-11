Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória por 4-0 sobre o Besiktas:

«Não é uma novidade para nós, muito obrigado e precisamos da ajuda deles contra o Paços, que vai ser um jogo ainda mais difícil.

Os jogadores do sporting tornaram tudo mais fácil. Não facilitaram em nada. Entraram bem no jogo. Depois, a lesão no Porro quebrou um bocado o jogo e tirou-nos alguma qualidade. Mas depois voltámos, fizemos o primeiro golo e depois chegámos com naturalidade ao terceiro golo.

Gerimos na segunda parte, tivemos oportunidades para fazer mais golos. Aqui ou ali não houve tanto rigor, porque estávamos mais confortáveis no jogo e perdemos algumas bolas que não devíamos ter perdido.

Mas quero também lembrar que as baixas do Besiktas também ajudaram a isso. Uma equipa não tão forte como foi na Turquia. Mas não há que tirar mérito aos jogadores. Estou muito satisfeito com o comportamento deles. Mas há que relembrar: as baixas do Besiktas e é só um jogo e há que continuar a trabalhar.»

[Vai ser fácil garantir que os jogadores controlam um eventual excesso de confiança que possa ser provocado por esta vitória expressiva?]

«Penso que sim. Já passámos por fases boas e eles sabem da dificuldade que tiveram no jogo lá. Este foi mais fácil.

[Os jogadores] Vão ter uma equipa técnica e têm os adeptos que querem sempre mais. Têm de ter os pés assentes na terra, perceber o contexto, que os jogos são todos diferentes e que o Paços pode ganhar ao Sporting. Gosto que entrem com esse pensamento porque é sinal de que não vamos facilitar.»