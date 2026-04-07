O duelo entre Sporting e Arsenal, esta terça-feira, a contar pela primeira mão dos quartos da Liga dos Campeões, vai marcar o reencontro de Viktor Gyökeres com Alvalade, onde brilhou por duas épocas consecutivas.

O Maisfutebol apurou que o goleador sueco guarda um enorme carinho pelo clube e também pelos adeptos leoninos e, por isso, está decidido a não fazer o emblemático festejo da máscara com as mãos.

Ou seja, se marcar um golo diante da antiga equipa, Gyökeres vai deixar de lado a comemoração que marcou a sua passagem vitoriosa de leão ao peito: 102 jogos, 97 golos, 27 assistências e três títulos.

Apesar da conturbada saída para o futebol inglês, o internacional sueco acredita ainda que vai ser bem recebido em Alvalade. No geral, espera mesmo ser mais reverenciado do que vaiado pelas bancadas.

Pelo Arsenal, Viktor Gyökeres fez até agora 43 jogos oficiais, com 17 golos e três assistências.