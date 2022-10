O Sporting emitiu um comunicado a dar conta de que não vai existir nenhum ponto de encontro para os adeptos antes do duelo com o Tottenham, esta quarta-feira, por imposição das autoridades de Londres.

Desta forma, os adeptos leoninos não terão um meeting point, como habitualmente acontece nos jogos fora de casa e a partir do qual costumam seguir em romaria para o estádio. Os leões sugerem, por isso, alguns modo de transporte para o Tottenham Hotspur Stadium e ainda detalham as regras de acesso ao espaço.

O comunicado do Sporting:

«O Sporting Clube de Portugal informa os Sócios e adeptos que se vão deslocar ao encontro em casa do Tottenham Hotspur FC, esta terça feira em Inglaterra, que, por imposição das autoridades londrinas, não será definido nenhum meeting point.

Contudo, recomendamos os transportes indicados abaixo:

- White Hart Lane (London Overground) – caminhada de cinco minutos até ao estádio

- Seven Sisters (Victoria Line and London Overground) – caminhada de 30 minutos até ao estádio

- Tottenham Hale (Victoria Line and Abellio Greater Anglia services) – caminhada de 25 minutos até ao estádio

- Northumberland Park (Abelllio Greater Anglia services) – caminhada de dez minutos até ao estádio

Os Sócios e adeptos do Sporting CP deverão chegar ao Estádio do Tottenham Hotspur FC às 18h00, momento em que abrem as portas.

Informações úteis:

- Porta 11: o sector dos adeptos do Sporting CP é localizado junto ao túnel de acesso das equipas ao estádio, onde os nossos Sócios e adeptos poderão ver de perto a chegada da nossa equipa.

- O processo de revista é realizado através de um arco magnetómetro, semelhante ao controlo realizado no aeroporto, e por uma equipa canina da Polícia de Londres.

- Os bares do estádio são cashless, o que significa que apenas podem ser realizados pagamentos por cartão ou meios digitais.

- É proibido fumar no interior do estádio.

- É permitida a venda de bebidas alcoólicas no interior do estádio, tendo de ser consumidas nos corredores de circulação.

- Existe guarda-objectos na King’s Cross Railway Station com um custo de 10 libras, sendo que serão permitidas malas com um tamanho máximo de 21cm (l) x 30 cm (a). Pedimos que evitem trazer malas com tamanho superior, tendo em conta que o guarda-objetos não fica nas imediações do estádio.

Pedimos a todos os adeptos que cheguem cedo ao estádio para poderem apoiar a nossa equipa.