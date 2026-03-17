Já são conhecidas as escolhas de Rui Borges e Kjetil Knutsen para o duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a partir das 17h45, AO VIVO no Maisfutebol.

O treinador do Sporting operou quatro mudanças em relação à primeira mão do agregado. Maxi, Pote, Morita e Quaresma entram; Vagiannidis, Luis Guilherme, Simões e Diomande saem. O Bodo/Glimt apresenta o mesmo onze utilizado na primeira mão.

Luis Guilherme, que sofreu uma entorse num treino, não está sequer no banco de suplentes.

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Inácio, Quaresma, Maxi; Morten Hjulmand, Morita; Pote, Trincão, Geny Catamo e Suárez.

SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, Callai, Debast, Nuno Santos, Vagiannidis, Faye, Bragança, Diomande, João Simões, Flávio Gonçalves, Mauro Couto e Rafael Nel.

BODO/GLIMT: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh e Hauge.

SUPLENTES BODO/GLIMT: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Maatta e Mikkelsen.

[Notícia em atualização]