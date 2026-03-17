Sporting-Bodo/Glimt (ONZES): Rui Borges opera quatro alterações
Luis Guilherme não está sequer no banco de suplentes
Luis Guilherme não está sequer no banco de suplentes
Já são conhecidas as escolhas de Rui Borges e Kjetil Knutsen para o duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a partir das 17h45, AO VIVO no Maisfutebol.
O treinador do Sporting operou quatro mudanças em relação à primeira mão do agregado. Maxi, Pote, Morita e Quaresma entram; Vagiannidis, Luis Guilherme, Simões e Diomande saem. O Bodo/Glimt apresenta o mesmo onze utilizado na primeira mão.
Luis Guilherme, que sofreu uma entorse num treino, não está sequer no banco de suplentes.
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Inácio, Quaresma, Maxi; Morten Hjulmand, Morita; Pote, Trincão, Geny Catamo e Suárez.
SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, Callai, Debast, Nuno Santos, Vagiannidis, Faye, Bragança, Diomande, João Simões, Flávio Gonçalves, Mauro Couto e Rafael Nel.
BODO/GLIMT: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh e Hauge.
SUPLENTES BODO/GLIMT: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Maatta e Mikkelsen.
[Notícia em atualização]