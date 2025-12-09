O Sporting ficou privado do seu capitão na receção ao Paris Saint-Germain, para a sétima jornada da Liga dos Campeões. Isto porque Morten Hjulmand viu o terceiro cartão amarelo na fase de liga da competição diante do Bayern Munique, nesta terça-feira.

À passagem dos 70 minutos, logo após o 2-1 do Bayern Munique, marcado por Lennart Karl, Hjulmand desentendeu-se com Joshua Kimmich, capitão dos bávaros, sobre a reposição da bola na linha divisória do meio-campo.

Por um motivo aparentemente fútil, tanto Kimmich como Hjulmand viram o cartão amarelo. Assim, o dinamarquês recebeu a terceira admoestação desse tipo e fica suspenso para o próximo jogo, a 20 de janeiro, em Alvalade.

Hjulmand tem agora o mesmo número de amarelos na Champions e na Liga portuguesa (três). Porém, disputou 13 jogos na prova doméstica e seis na internacional.