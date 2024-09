Jeremiah St. Juste foi a principal novidade no treino desta segunda-feira do Sporting.

O defesa-central neerlandês esteve à conversa com Ruben Amorim no início da sessão e treinou com a equipa no relvado, aparentemente sem limitações, pelo menos nos 15 minutos abertos à comunicação social.

O guarda-redes Diogo Pinto também treinou, assim como Mauro Couto, Samuel Justo e Luís Gomes, que foram chamados por Amorim aos trabalhos da equipa principal.

Em sentido contrário, Matheus Reis está entregue ao departamento médico e não pisou o relvado, juntando-se a Marcus Edwards e Pedro Gonçalves no lote de indisponíveis.

O Sporting viaja durante a tarde para os Países Baixos. Já em solo neerlandês, Amorim vai fazer a antevisão ao jogo com o PSV, agendado para terça-feira (20h00) e relativo à segunda jornada da Liga dos Campeões.