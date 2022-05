Thibaut Courtois foi eleito o melhor jogador da semana na Liga dos Campeões, anunciou a UEFA esta quinta-feira.

O guarda-redes do Real Madrid bateu a concorrência de Luis Díaz (Liverpool) e de Bernardo Silva (Manchester City), que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Atrás do português, ficou Francis Coquelin, do Villarrreal.

O belga esteve em plano de destaque no triunfo dos merengues sobre os citizens (3-1), enquanto Bernardo assistiu para o golo do conjunto inglês no mesmo jogo. No outro encontro das meias-finais da prova, Díaz e Coquelin marcaram ambos um golo.

