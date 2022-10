A FIGURA: Marcus Edwards

Já tinha sido destaque em Alvalade e voltou a sê-lo em Londres. Foi o motor dos momentos ofensivos do Sporting na primeira parte, carregou a bola para a frente e, num remate sensacional (22m), apontou o golo dos leões. Destacou-se, como habitualmente, entre linhas. O Tottenham deve estar a lamentar-se por ter deixado fugir esta joia.

O MOMENTO: VAR anula e Sporting garante um ponto, 90+8m

O último lance do jogo foi decisivo. Harry Kane consumou a reviravolta dos spurs, mas o lance foi invalidado por fora de jogo, com recurso às linhas do VAR. A equipa do Sporting festejou como se de um golo seu se tratasse e não é motivo para menos, já que assim fica em boa posição para passar aos oitavos.

OUTROS DESTAQUES

Adán

Nem o golo sofrido mancha a exibição do guarda-redes espanhol. Se tem recebido muitas críticas, hoje merece elogios. Manteve o Sporting dentro do jogo com várias intervenções de excelência e só falhou na saída ao cabeceamento de Bentancur (80m).

Paulinho

Tal como havia acontecido com o Casa Pia, voltou a estar a bom nível. Foi importante nos apoios e a recuar para combinar com os companheiros nas saídas para o ataque, tal como no golo.

Bentancur

Talvez o melhor do Tottenham. O jogo dos spurs passou pelos seus pés, foi o cérebro da dinâmica ofensiva na segunda parte. A juntar a isso, ainda marcou o golo do empate.

Dier

Ao contrário de Edwards, falhou em marcar à antiga equipa e ficou bem irritado com isso mesmo. Teve dois cabeceamentos perigosíssimos, que rasaram o poste da baliza do Sporting e deixaram Amorim a suspirar de alívio na linha lateral.