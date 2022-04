O treinador do Villarreal, Unai Emery, mostrou-se radiante após o apuramento do clube espanhol para as meias-finais da Liga dos Campeões, onde poderá encontrar o Benfica ou o Liverpool. Qualquer que seja o adversário, o técnico do «submarino amarelo» quer que a equipa desfrute do palco da prova milionária.

«Para conquistares algo tens que fazer coisas importantes, vencer clubes favoritos, e isso contra a Juventus deu-nos muita confiança. Na meia-final vamos tentar criar circunstâncias para que tenhamos as nossas chances. O Liverpool é um grande clube e o Benfica também. Será uma grande meia-final para desfrutar», afirmou, citado pela Marca.

Emery pediu «humildade» à equipa daqui em diante e assumiu que o grupos se sente «reconhecido a nível profissional».

«Vamos aproveitar as meias-finais, sabendo que estamos aqui, mas não para que digam como somos porreiros, não para que digam que somos simpáticos ou uma cidade pequena ou Astérix ou Obélix, porque temos um projeto para isto. E é isso que temos feito. Quando sofremos o golo foi um momento muito crítico, porque quando o Bayern marca um golo, eles marcam dois ou três, como mostraram em outras eliminatórias e jogos», notou.

O Villarreal empatou a uma bola em Munique, depois de ter derrotado o Bayern em casa por 1-0.