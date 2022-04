Depois do empate ante o Bayern Munique na Alemanha (1-1) na noite de terça-feira, a equipa do Villarreal festejou efusivamente, no balneário, o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, conseguido fruto da igualdade na Allianz Arena, aliada ao triunfo caseiro por 1-0 de há uma semana.

Após o apito final, e já no balneário, a festeja da equipa espanhola foi rija, com abraços e saltos sem fim, cânticos pelo Villarreal e até Giovani Lo Celso num lugar curioso: o italo-argentino cedido pelo Tottenham subiu acima dos cacifos para saltar, dançar e também filmar o momento.

À quarta participação na Liga dos Campeões, o Villarreal repete o feito de 2006, ano em que também chegou às meias-finais da competição. Aguarda adversário saído da eliminatória entre Benfica e Liverpool.