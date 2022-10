Declarações do futebolista do PSG, Vitinha, à CNN Portugal, após o empate na visita ao Benfica (1-1), em jogo da 3.ª jornada do grupo H da Champions:

«Eu acompanho a Liga portuguesa de forma vincada, gosto de ver os jogos e acompanhei este início de época do Benfica, é um Benfica mais forte do que no ano passado, coletivamente mais capaz e com muita qualidade individual. Foi isso que vimos hoje, não foi surpresa, sabíamos que iam dar luta e conseguiram empatar contra nós.»

[Integração na equipa:] «É fazer o meu trabalho e acreditar no que valho e no que sei fazer, eu sabia que era capaz de me integrar da melhor forma e jogar bem e integrar-me nesta equipa de forma boa e foi o que aconteceu. Passa por trabalho e em acreditar em mim e na minha capacidade.»

[Se algum jogador do Benfica o surpreendeu:] «Eu acompanho a Liga, portanto nenhum especialmente me surpreendeu, têm muita qualidade, sou colega de alguns na seleção e não é surpresa nenhuma.»

[Como está Danilo depois do autogolo:] «Não vou responder, não acho que faça muito sentido, aconteceu. São coisas do jogo.»