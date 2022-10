O Bayer Leverkusen-FC Porto está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, na BayArena. Após a derrota no Dragão, o novo treinador da equipa alemã, Xabi Alonso, quer lutar por um resultado positivo.

«O FC Porto tem sempre excelentes jogadores. É uma das melhores equipas da Europa, mas nós estamos preparados. Sinto uma boa energia na minha equipa. O FC Porto é muito rápido na transição e tem grande intensidade. O Sérgio Conceição está lá há vários anos. É o líder, tem uma grande personalidade e caráter e isso nota-se na forma como jogam» diz o ex-jogador.

O técnico de 40 anos não vai reencontrar Pepe, antigo companheiro de equipa: «Sabemos que Pepe não vai estar e também sabemos a importância que ele tem. Fomos colegas de equipa no Real Madrid [entre 2009 e 2014]. Excelente colega, excelente pessoa e que recupere depressa da lesão.»

«Não há nada como o ambiente de ‘Champions’. Sinto a equipa confiante, sinto uma boa energia e acho que vamos fazer um bom resultado», afirmou Xabi Alonso, que se entrou no comando do Bayer Leverkusen no último fim de semana, na goleada por 4-0 sobre o Schalke 04, para a Bundesliga.

Jonathan Tah acompanhou o treinador na conferência de imprensa e salientou as mudanças verificadas na equipa frente ao Schalke04: «Já mudámos muita coisa e isso notou-se na vitória sobre o Schalke 04. Sabemos que o encontro com o FC Porto vai ser difícil, mas se tivermos a disciplina e a energia certas, também sabemos que poderemos alcançar um bom resultado.»