O mítico Ipswich está de volta à Premier League, depois de ter vencido o Queen Park Rangers por 3-0. Dois golos logo nos dez minutos iniciais, de Hirst e Philogene, encaminharam um triunfo tranquilo e o segundo lugar.

O resultado foi fechado aos 85 minutos, por McAteer, que deu início à festa. O Ipswich, o clube da vida de Bobby Robson, está de regresso à Liga Inglesa, um ano depois de ter caído para o Championship.

Em sentido contrário, o Wrexham, dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, falhou o play-off de subida na última jornada: o clube que os atores de Hollywood conseguiram elevar desde a quinta divisão, empatou em casa, na receção ao Middlesbrough, por 2-2. O Hull City bateu em casa o Norwich, por 2-1, e subiu ao sexto lugar.

Curiosamente, o Wrexham só precisava de mais um golo para ultrapassar o Hull City. Se o tivesse marcado, vencia o Middlesbrough, somava mais dois pontos e ultrapassava o Hull City com melhor difeferença de golos.

O sétimo lugar, a primeira posição que não dá acesso ao play-off de subida, pode levar Ryan Reynolds e Rob McElhenney a repensar o projeto, já que especialistas ingleses apontavam que a não subida poderia ter um custo de 120 milhões de libras: os atores tinham feito uma grande aposta para promover o clube à Liga Inglesa.

Assim sendo, e terminada o Championship, o Coventry foi campeão, o Ipswich ficou em segundo lugar e estes dois clubes sobem diretamente à Liga Inglesa.

Milwall (3.º lugar), Southampton (4.º lugar), Middlesbrough (5.º lugar) e Hull City (6.º lugar) vão disputar o play-off de subida. Já o Oxford, o Leicester e o Sheffield Wednesday ficaram nas três últimas posições e descem à League One.