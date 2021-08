O Fulham, de Marco Silva, alcançou este sábado a quarta vitória consecutiva no Championship, ao triunfar na receção ao Stoke City, por 3-0.

Harry Wilson, Reid e Mitrovic fizeram os golos da equipa orientada pelo técnico português, que contou com Ivan Cavaleiro a partir dos 74 minutos.

O Fulham é líder do segundo escalão português, com 13 pontos.

Já o Nottingham Forest, com João Carvalho a titular – Cafu e Tobias Figueiredo não saíram do banco –, empatou (1-1) em casa do Derby County.

Lawrence marcou para o Derby aos 11 minutos, Brennan Johnson fez o empate final a oito minutos dos 90.