O experiente Aleksandar Mitrovic marcou os três golos da vitória do Fulham sobre o WBA, para a 15ª jornada do Championship. A equipa de Marco Silva agarra o segundo lugar, com 32 pontos, e fica à espera do que fará o líder Bournemouth.



O Fulham chegou à quarta vitória consecutiva e mostrou estar muito forte. Mitrovic marcou aos 20 minutos (penálti), aos 40 e aos 82.



Os portugueses Domingos Quina e Ivan Cavaleiro não estiveram nas escolhas de Marco Silva, ao contrário de Jean-Michel Seri (ex-FC Porto e Paços de Ferreira), titular no meio-campo.



Tosin Adarabioyo foi expulso aos 85 minutos, mas o Fulham não permitiu grandes oportunidades ao WBA.