O Fulham venceu o Brentford por 2-1 na final do play-off do Championship e assegurou o regresso à Premier League. O português Ivan Cavaleiro entrou no intervalo do prolongamento da partida, quando o jogo ainda estava 0-0 e contribuíu para o triunfo.

A equipa londrina regressa ao convívio com os grandes um ano após a descida, com Cavaleiro a conseguir a segunda subida à Premier League da carreira, depois de já ter alcançado o feito também com a camisola do Wolverhampton.

O jogo não saiu do nulo até à segunda parte do prolongamento e foi resolvido com dois golos de Joe Bryan, lateral-esquerdo do Fulham, que bisou entre os 105 e os 117 minutos.

Já nos descontos do prolongamento, Henrik Dalsgaard ainda reduziu, mas o Brentford já não foi a tempo de levar o jogo para os penáltis.

De resto, uma palavra para o Brentford, que pela nona vez chegou ao play-off de subida à Premier League... e pela nona vez falhou a subida. Um feito que é o pior registo em todo o futebol inglês, de acordo com a Opta.