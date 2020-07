O Leeds United está novamente em festa este sábado. Um dia depois de ter festejado o regresso à Premier League, dezasseis anos depois da última presença, a equipa comandada pelo carismático Marcelo Bielsa festejou também este sábado, de forma inesperada, o título de campeão do Championship, mesmo sem jogar.

Uma festa proporcionada pela derrota do Brentford, a única equipa que ainda tinha possibilidades matemáticas de chegar a primeiro lugar, na visita ao campo do Stoke City (0-1). Um golo solitário de Lee Gregory foi suficiente para fazer disparar nova festa em Leeds.

O Leeds, com 87 pontos, ficou, assim, fora do alcance dos adversários mais diretos, quando se está a disputar a penúltima jornada do segundo escalão inglês. O West Brom, segundo classificado, está a cinco pontos, mas tem apenas mais um jogo por fazer e já estava fora da corrida. O Brentford tinha a possibilidade de reduzir a diferença para três pontos, mas com a derrota diante do Stoke, ficou a seis do líder que, com estas contas, já é campeão.

Um título que tem um novo bem vincado: Marcelo Bielsa. De tal forma que o treinador argentino vai dar nome a uma rua da cidade. Uma rua situada junto ao centro comercial Trinity Leeds, espaço que também passará, mas a título provisório, a ter a designação de Trinity Leeds United.

🏆 CHAMPIONS!!! @SkyBetChamp

— Leeds United (@LUFC) July 18, 2020