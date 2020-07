Noite de emoções no Championship (resultados e classificação), na última jornada da segunda divisão inglesa.

Comecemos pelo topo: o West Bromwich Albion vai acompanhar o Leeds United na subida à Premier League, depois de ter empatado a duas bolas na receção ao QPR e ter garantido assim o segundo lugar.

Com Krovinovic, emprestado pelo Benfica, e Matheus Pereira, ex-Sporting, no onze, o WBA até começou a perder, com um golo de Manning, aos 34 minutos.

Diangana, aos 44 minutos, fez o empate, e no início da segunda parte, aos 49, Robinson completou a reviravolta para a formação da casa. No entanto, o Queens Park Rangers chegou novamente ao empate, à hora de jogo.

O WBA beneficiou da derrota do Brentford, frente ao Barnsley, e do empate do Fulham, em casa do Wigan (Ivan Cavaleiro não jogou) para garantir assim o regresso à Premier League, dois anos depois.

Quem não teve a mesma sorte foi o Nottingham Forest de Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, Tiago Silva e João Carvalho (este último não jogou), que foi goleado em casa pelo Stoke City e falha os lugares do play-off de subida.

Tobias até marcou, mas o Forest perdeu por 4-1 e viu o Swansea ganhar pelo mesmo resultado ao Reading. O emblema galês acaba por garantir o sexto lugar com os mesmos pontos do Fulham, mas com vantagem de apenas (!) um golo na diferença de golos.

Hull City, Wigan e Charlton descem à terceira divisão.

De resto, o Leeds, na consagração como campeão, goleou na receção ao Charlton, por 4-0. White, Dallas, Roberts e Shackleton fizeram os golos da partida. Hélder Costa não foi opção para Bielsa.