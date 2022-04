O Derby County comandado por Wayne Rooney caiu do Championship para a League One do futebol inglês depois de uma derrota dramática no campo do Queens Park Rangers (0-1). Um golo de Luke Amos aos 88 minutos e o espetacular empate entre o Reading e o Swansea (4-4) deitou por terra as últimas possibilidades de manutenção para a equipa comandada pelo antigo internacional inglês que, no início da época, tinha perdido 21 pontos por irregularidades financeiras.

Wayne Rooney tinha conseguido um último balão de oxigénio quando, na passada sexta-feira, venceu e adiou a festa de promoção do Fulham de Marco Silva, mas esta segunda-feira deitou tudo a perder num final de jogo dramático no campo do QPR quando faltam ainda três jogos por disputar.

Para continuar a sonhar com um milagre, o Derby tinha, no mínimo, de fazer o mesmo resultado do que o Reading. Quando Luke Amos marcou o golo do QPR, aos 88 minutos, o Derby sofreu um tremendo abalo, mas ainda não estava condenado, uma vez que o Reading estava a perder na receção ao Swansea por 4-3. No entanto, já em tempo de compensação, aos 95 minutos, o Reading empatou o jogo e condenou definitivamente a equipa de Rooney à despromoção.

Um duro golpe para o Derby County que lutava desde o início da temporada contra o destino. Em setembro de 2021, o clube foi punido com a perda de doze pontos e em novembro perdeu mais nove a que se juntou ainda uma punição de mais três pontos. Ainda assim, Wayne Rooney conseguiu manter a equipa a lutar pela continuidade no Championship até esta segunda-feira.

Assim, o Derby County caiu para o terceiro escalão do futebol inglês, a League One, onde não jogava desde 1986.