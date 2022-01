O Fulham, orientado por Marco Silva, goleou no terreno do Reading por 7-0 e pôs fim ao ciclo de cinco jogos consecutivos sem vencer, que havia custado a liderança do Championship.

Ao intervalo, a equipa do técnico português venciam por dois golos, apontados por Harry Wilson (13m) e Aleksandar Mitrovic (45+3m).

No segundo tempo, o galês bisou aos 60 minutos e seguiram-se os golos de Kenny Tete (68m), Neeskens Kebano (70m), Abdul Adarabioyo (75m) e ainda o bis do sérvio Mitrovic, aos 89.

Esta goleada «gorda» não foi a primeira do Fulham com tais números na atual temporada. Também na condição de visitante, os ‘cottagers’ já haviam vencido o Blackburn por 7-0.

O jogo desta noite foi sinónimo de registo histórica para a turma de Marco Silva. Desde o Liverpool, em 1895/96, que uma equipa inglesa não vencia por mais de sete golos em mais do que um jogo.

