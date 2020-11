O Nottingham Forest, com Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo no onze, venceu este sábado o Wycombe, por 2-0, em jogo da 11.ª jornada do Championship.

Lyle Taylor, com um bis, aos 28 e 74 minutos, marcou os dois golos do emblema da casa.

Já o Reading, com o portista Tomás Esteves, Alfa Semedo e Lucas Semedo de início, perdeu por 3-0 na receção ao Stoke City.

Campbell abriu o marcador aos 23 minutos e Steven Fletcher fez o 2-0 12 minutos depois. No segundo tempo, já nos descontos, Jacob Brown fez o 3-0 final.

O Huddersfield, com Joel Pereira no banco, empatou com o Luton (1-1), ao passo que Domingos Quina viu do banco o triunfo do Watford na receção ao Coventry.