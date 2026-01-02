Quinta-feira agridoce para Robert Bozenik, antigo avançado do Boavista que se estreou a marcar com a camisola do Stoke City, no Championship, antes de deixar o relvado em lágrimas com uma terrível lesão no ombro esquerdo.

O avançado eslovaco, que cumpriu três temporadas no Boavista, estava a ter uma noite de sonho, depois de ter marcado o primeiro golo em Inglaterra, em casa do Hull City, ainda antes do intervalo, aos 39 minutos.

No entanto, logo a abrir a segunda parte, Bozenik chocou com um adversário e terá deslocado o ombro esquerdo. Uma lesão muito dolorosa que levou o internacional eslovaco a ser assistido com uma máscara de oxigénio antes de deixar o relvado em lágrimas.

Ora veja: