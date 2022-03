O Fulham de Marco Silva venceu este sábado o Blackburn Rovers, por 2-0, em encontro referente à 36.ª jornada do Championship, segundo escalão do futebol inglês.



Neeskens Kebano (25m) e Harry Wilson (35m) garantiram, ainda na primeira parte, a terceira vitória consecutiva da formação londrina.



Com este resultado, o Fulham passa a somar 73 pontos e mantém a vantagem na frente da tabela classificativa. O Blackburn Rovers ocupa a quarta posição.