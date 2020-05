Sete meses depois da estreia a marcar pelo FC Porto, o futebolista congolês Chancel Mbemba lembrou o momento, assinado no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ante o Coimbrões, a 19 de outubro de 2019.

«Foi o meu primeiro golo no FC Porto, fiquei contente e isso motivou-me para marcar mais vezes. Eu rematei de pé direito e entrou, senti uma dor no meu pé, mas passei bem essa noite», afirmou o central, em declarações aos canais do clube, lembrando que dedicou o golo à sua mulher.

Mbemba fez, aos 12 minutos de jogo, o terceiro golo da vitória do FC Porto, por 5-0.

Esta época, o africano leva participação em 32 jogos e fez três golos pelo FC Porto, num total de 2400 minutos.