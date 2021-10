O futebolista do FC Porto, Chancel Mbemba, saiu lesionado na tarde deste domingo do encontro da República Democrática do Congo ante Madagáscar, na qualificação africana para o Mundial 2022.

O jogador de 27 anos sofreu uma falta dura de um adversário, que não foi punida disciplinarmente pelo árbitro, tendo saído do jogo para dar lugar a Idumba, aos 16 minutos.

Mbemba saiu sem conseguir colocar um pé no relvado. A gravidade do problema está ainda por apurar.

O encontro terminou com vitória de Madagáscar, por 1-0, em jogo relativo à quarta jornada do grupo J.