Charles Leclerc não pode mesmo correr no Mónaco. O piloto da Ferrari, natural do Principado, esteve neste domingo a conduzir o icónico Ferrari de Niki Lauda de 1974, o carro com que o austríaco venceu o primeiro Grande Prémio na Fórmula 1.

Porém, a experiência não correu nada bem a Leclerc, que se despistou em Rascasse, bateu no muro e destruiu a traseira.

O próprio Leclerc brincou com a situação, uma vez que o circuito do Mónaco tem sido de má memória: «Quando achas que já tiveste todo o azar do mundo no Mónaco, perdes os travões em Rascasse num dos carros mais icónicos da história da Ferrari na Fórmula 1».

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car. 🙃🔫