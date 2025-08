Charles Leclerc foi o mais rápido na tarde deste sábado. O piloto da Ferrari destacou-se nas qualificação e garantiu, assim, um lugar na pole position no Grande Prémio da Hungria, em Budapeste, que decorre neste domingo.

Assim, Leclerc, que se encontra na quinta posição na tabela de pilotos, vai partir de uma posição privilegiada nesta que vai ser a 14.ª etapa do campeonato de Fórmula 1 deste ano.

O piloto monegasco será seguido pela dupla da McLaren. Oscar Piastri, que venceu a última prova (GP da Bélgica), vai partir da segunda posição. O colega de equipa, Lando Norris, vai começar no terceiro posto.

Destaque ainda para Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Ferrari), que vão partir da oitava e da 12.º posição respetivamente.

O Grande Prémio da Hungria está agendado para este domingo às 14 horas.

