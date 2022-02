Charles Yohane, antigo internacional do Zimbabwe, foi encontrado morto no Soweto, na África do Sul, com uma bala na cabeça, depois de ter sido vítima de carjacking, segundo conta a imprensa local.

O antigo defesa, de 48 anos, tinha ficado a viver em Joanesburgo depois de terminar a carreira, ganhando a vida como treinador de futebol e na condução de um táxi. O seu corpo foi encontrado no Soweto na segunda-feira passada, mas as autoridades locais acreditam que foi assassinado no sábado à noite.

«Foi alvo de carjacking, levaram-lhe o carro e deram-lhe um tiro na cabeça», contou o irmão Lewis à BBC.

Yohane trocou o Zimbabwe pela África do Sul em 1996 quando foi jogar para o BIDVest Wits, tornando-se capitão da equipa e estabelecendo um recorde de 268 jogos pelo clube sul-africano onde jogou de 1997 a 2006. Quando terminou a carreira, trabalhou, como treinador, na formação do Wits até 2020, altura em que o clube foi vendido.