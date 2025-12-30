Viktor Gyökeres continua a não ser unânime em Inglaterra. Em 21 jogos (nem todos como titular), o avançado sueco soma sete golos. Mikel Arteta tem recorrido não raras vezes ao compatriota Mikel Merino para a posição de avançado-centro, apesar deste ser médio de origem.

Em antevisão ao Arsenal-Aston Villa desta terça-feira, o antigo avançado inglês Charlie Austin defende que Arteta deveria iniciar a partida com Merino na frente em vez do ex-Sporting.

«Continuas a pô-lo a jogar para tentar colocá-lo em forma? Toda a equipa não está a marcar, não é apenas culpa dele. Para mim, quem se destaca e está sempre presente é o Merino. Sempre que lhe pedem para jogar na frente, ele marca. Quando Gyokeres está lá na frente, por alguma razão, ele simplesmente não consegue», começou por dizer.

«Talvez ele só precise de tempo para encontrar a sua forma. Sejamos honestos, a Liga portuguesa e a Premier League é como giz e queijo [n.d.r. uma expressão tipicamente inglesa para descrever duas coisas opostas, tal como a portuguesa 'água e vinho']. Então, para mim, eu escolheria Merino esta noite», defendeu Austin.

«Sejamos realistas, ele marca um em cada três jogos. Um em cada três para alguém que joga por uma equipa que cria tantas oportunidades no topo da Premier League. Isso não é bom o suficiente», recordando os mais de 60 milhões de euros pagos pelo clube.