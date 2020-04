A combinação vencedora do concurso 033/2020 do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 1 - 5 - 19 - 21 - 28 e pelas estrelas 4 e 7.

Em jogo estão 25 milhões de euros no primeiro prémio, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.



A informação desta página não dispensa a consulta dos resultados oficiais do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.