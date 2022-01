Com um mês cem por cento vitorioso, o treinador do Chaves Vítor Campelos arrecadou o prémio de treinador do mês de dezembro da II Liga.

No último mês de 2021, os flavienses relançaram-se na luta pela subida de divisão, com nove golos marcados e três sofridos nas quatro vitórias alcançadas.

O Chaves ocupa o sétimo lugar do segundo escalão, mas está a apenas três pontos do lugar do play-off de promoção e tem menos um jogo do que as equipas que ocupam o pódio de acesso à Liga.

Campelos, que recolheu 34,72% dos votos, bateu a concorrência de Nélson Veríssimo, do Benfica B (21,53%) e de Rui Ferreira, do Feirense (12,50%).