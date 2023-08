José Gomes, treinador do Chaves, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Rio Ave:

«Tentámos com toda a nossa força e energia fazer jus ao nosso lema, a valentia transmontana. Não virámos a cara à adversidade e começámos o jogo com a expulsão do Langa, levando amarelo num lance em que cortou a bola. Antes de começar o campeonato, tivemos um encontro fantástico com os árbitros, mas há sempre coisas a afinar e temos de ajudar a que isso aconteça.

A intenção da entrada do Steven Vitória ao intervalo foi porque sabíamos que íamos jogar contra o vento e que o Rio Ave iria meter mais bolas na nossa área. Considero que, atendendo às limitações que tivemos, que nos batemos bem e ameaçámos a baliza adversária. Foi um jogo difícil, mas que valeu pela atitude e por não termos desistido da luta.

Temos de estar focados no que controlámos. É essa a nossa obrigação e limitação. Estamos a começar um campeonato longo, esta equipa de arbitragem vai aparecer mais vezes e temos de tentar ajudar a melhorar. Todos temos de crescer para melhorar o nosso campeonato. Só assim melhoramos o produto final, que é o nosso campeonato.

[a equipa precisa de reforços?] Estamos a trabalhar com a direção, que tudo tem feito para trazer jogadores, mas estamos sujeitos às regras do mercado. Está aos olhos de todos que vamos ser reforçados, este não vai ser o nosso plantel final, não está fechado, e peço aos adeptos para terem um pouco de paciência. Com o espírito que tivemos aqui hoje e com os reforços que estão para chegar, para além dos jogadores lesionados, vamos fazer uma boa equipa. A forma extraordinária como a cidade tem recebido esta equipa técnica e os novos jogadores, tenho a certeza de que vamos fazer um bom campeonato.

[exibição de Hugo Souza] Não só o Hugo Souza, mas, tal como eu disse anteriormente, a forma como a cidade, o clube, a direção tem recebido os jogadores novos, isso ajuda na integração e ajuda no rendimento. Não me admira que os novos jogadores tenham mostrado potencial para atingir alto rendimento».