Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Chaves:

«O nosso plano inicial era assumir o jogo, sabendo que do outro lado estava um Chaves que também é uma excelente equipa. Até aos 15 minutos, o jogo esteve equilibrado. Com mais um tivemos uma vantagem teórica. Na primeira parte, com o adversário mais fresco, circulámos bem a bola, mas faltou-nos mais agressividade.

Ao intervalo fiz alterações para dar maior projeção ofensiva e penso que resultaram. A segunda parte foi muito dominadora de nossa parte, com muitas oportunidades. Fizemos os golos com tremendo mérito. Fomos uma equipa muito trabalhadora, controlada emocionalmente e nunca perdemos a paciência. Vitória justa, boa exibição e merecemos a vantagem que criámos.

[sem novos jogadores sente necessidade de surpreender o adversário?] Estamos sempre a mudar a nossa forma de jogar. Quem vir o jogo atentamente, vê que estamos com umas variantes novas, temos o plano B, o plano C. Temos a vantagem de manter jogadores, mas a desvantagem de ter perdido muitos outros. Temos feito o nosso trabalho, mérito à estrutura, e os nossos adeptos estão conscientes das dificuldades do clube. Ainda assim, vamos ter uma equipa competitiva e vamos dar tudo para ganhar.

[lesão de Jhonatan] O Jhonatan vais estar lesionado não mais de quatro semanas, mas isto é mesmo assim. O Magrão jogou, não sofreu golos, foi competente e todos têm de estar preparados para jogar. O Fábio Ronaldo, na temporada passada, começou a jogar numa situação parecida. Quem vem da formação tem de estar preparado para isto. Temos muita confiança nos nossos jogadores. O Jhonatan vai ter o tempo dele para recuperar e vamos ter outros jogadores a lutar pelo Rio Ave.»