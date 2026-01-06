Horas depois de esclarecer que tinha alinhavado acordo para suceder a Enzo Maresca no comando técnico do Chelsea, os “Blues” oficializaram a contratação do treinador inglês, de 41 anos, que assinou até junho de 2032.

«Sinto-me extremamente honrado. Este é um clube com um espírito único (…) Darei tudo para trazer o sucesso que este clube merece. (…) Estou entusiasmado por trabalhar com este grupo talentoso, para construir fortes laços e criar um ambiente de união. (…) Mal posso esperar para começar», disse aos meios do Chelsea.

Outrora defesa de Fulham, Reading, Hull City e Brighton, Liam Rosenior assume o leme do quinto classificado da Premier League, que também compete nas taças domésticas e ocupa o 13.º lugar na Champions.

Importa recordar que Chelsea e Estrasburgo integram o mesmo grupo económico – a BlueCo – liderado pelo norte-americano Todd Boehly.

Para esta nova aventura, Rosenior vai ser acompanhado pelo adjunto Kalifa Cissé e pelos analistas Justin Walker e Ben Warner, deixando o Estrasburgo no sétimo lugar do campeonato francês, prova para a qual não vence desde o princípio de novembro. Em todo o caso, este emblema está nos “oitavos” da Liga Conferência.

Acompanhe todas as novidades do mercado de transferências.

Depois de liderar o Estrasburgo à Europa, Liam Rosenior abraça o Chelsea, no domingo liderado por Calum McFarlane para o empate na visita ao Manchester City (1-1). Os “Blues” não esclareceram quando vai acontecer a estreia do novo timoneiro, mas certo é que voltam a jogar nesta quarta-feira, às 19h30, no reduto do Fulham de Marco Silva.