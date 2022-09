O Chelsea anunciou na manhã desta quarta-feira a saída de Thomas Tuchel do comando técnico.

A decisão, diga-se, surge um dia depois de os blues terem perdido de forma surpreendente em casa do Dínamo de Zagreb, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na Premier League, a equipa londrina também tem sido irregular: está no quinto lugar, a cinco pontos do líder Arsenal, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Tuchel, refira-se, despede-se de Stamford Bridge com uma Liga dos Campeões conquistada, além de uma Supertaça Europeia e de um Mundial de Clubes. Por isso mesmo, o emblema inglês fala em «gratidão» para com o técnico alemão, que havia chegado no decorrer da temporada 2020/21.