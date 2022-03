As sanções do governo britânico ao russo Roman Abramovich, proprietário do Chelsea, terão forte impacto no dia a dia do clube londrino, como o Maisfutebol já explicou.



Desde esta quinta-feira, o Chelsea fica proibido de contratar jogadores ou vender jogadores, renovar contratos com os jogadores atuais, vender bilhetes e vender produtos de merchandising.



Observando o cenário imediato no plantel principal, estão suspensas as perspetivas de continuidade de quatro atletas que terminam os respetivos vínculos no final da presente temporada.



Antonio Rudiger (29 anos), Andreas Christensen (25), César Azpilicueta (32) e Charly Musonda Jr. (25), da equipa de reservas, estão vinculados ao Chelsea até 30 de junho de 2022.



De acordo com o Transfermarkt, os dois defesas-centrais têm um valor de mercado de 35 milhões de euros cada, enquanto o lateral Azpilicueta está avaliado em 11 milhões de euros, devido à sua idade.



Os três defesas têm sido abordados por outros clubes de topo do futebol europeu, mas ainda não estava descartada a continuidade ao serviço do Chelsea. Porém, perante este cenário, a saída ganha força.



Há ainda outro jogador com o futuro em suspenso, face a esta medida. Saúl Ñíguez está emprestado pelo At. Madrid ao Chelsea até ao final da presente temporada. Porém, mesmo que Thomas Tuchel apostasse na sua continuidade, o emblema londrino não pode avançar para a contratação definitiva de atletas.

CHELSEA: O QUE NÃO PODE FAZER

Contratar jogadores ou vender jogadores;



Renovar contratos com os jogadores atuais;



Vender bilhetes - apenas os detentores de lugares anuais podem ir aos jogos;



Vender produtos de merchandising - as entidades externas que adquiriram ou produziram produtos de merchandising do clube até esta quinta-feira podem vender os respetivos stocks.

CHELSEA: O QUE PODE FAZER