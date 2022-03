O Middlesbrough emitiu um comunicado a considerar que o pedido do Chelsea para jogarem à porta fechada, no próximo sábado, era «bizarro» e o presidente do Boro foi ainda mais longe nas críticas aos blues.

«’Chelsea’ e ‘integridade desportiva’ não devem ser ditos na mesma frase. Querem jogar os jogos fora todos em estádios vazios? Onde está agora Bruce Buck, presidente do Chelsea, quem tem desculpado o dono, e que tem acumulado nos últimos 19 anos troféus financiados pelo dinheiro corrupto de Abramovich?», questionou Steve Gibson, em declarações ao The Athletic.

«Não vamos ajudar mais» acrescentou.

Recorde-se que, devido às sanções aplicadas a Roman Abramovich e ao clube, os londrinos não puderam vender bilhetes para os adeptos acompanharem a equipa no jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra.