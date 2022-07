O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, admitiu que não gostou nem um pouco da exibição frente ao Arsenal, na qual os blues perderam por 4-0 frente ao rival londrino.

«Estou longe de estar tranquilo», disse após o jogo nos EUA. «Não fomos suficientemente bons, não fomos competitivos», acrescentou.

«O que mais preocupa é que o nível de entrega física e mental do Arsenal neste jogo foi claramente superior ao nosso. Jogaram com aquele que será o seu onze e estrutura mais forte, este é o onze com que vão começar a Premier League. Do nosso lado, seguramente isso não sucedeu, o que explica uma parte, mas é a outra que preocupa. Não posso garantir que estejamos prontos daqui a duas semanas», argumentou Tuchel.

Para o alemão houve, ainda assim, um sinal positivo frente ao Arsenal.

«Koulibaly foi o melhor jogador, tenho de dizer que ele foi incrivelmente bom», concluiu.