No rescaldo ao triunfo sobre o Espérance de Tunis (3-0), na terceira e derradeira jornada do Grupo D do Mundial de Clubes, Enzo Maresca analisou o percurso do Chelsea e apontou ao Benfica, em declarações aos meios do clube.

«Depois da derrota [contra o Flamengo], era importante reagir e vencer. Já estamos a pensar nos “oitavos”. Foi importante sermos pacientes, até encontrarmos os golos. Estamos felizes pelas exibições, sobretudo daqueles que não têm tantos minutos. Esperemos, agora, no fim de semana, integrar o lote das oito melhores equipas do Mundial de Clubes.»

«Estou muito feliz por estarmos nos “oitavos”, mas queremos avançar para os “quartos”. Vamos jogo a jogo. Há clubes, como o Atlético de Madrid, que estão em casa. Sabemos que o Benfica é um clube de topo, com treinador e jogadores de topo. Vai ser difícil.»

Este duelo dos “oitavos” está agendado para a noite de sábado (21h), em Charlotte. O vencedor vai defrontar Palmeiras ou Botafogo, na madrugada de 5 de julho.