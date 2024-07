O Chelsea foi goleado, este sábado, num jogo particular com o Celtic, por 4-1.

O’Rilley (19m), Furuhashi (33m), Palma (76m) e Johnston (79m) marcaram os golos da equipa escocesa.

Nkunku, aos 89 minutos, reduziu através de uma grande penalidade. Renato Veiga, ex-Sporting, entrou aos 80 minutos.

Para a pré-época, o Chelsea volta a jogar na quinta-feira, frente ao Club América, enquanto que o Celtic encontra o Kilmarnock, no primeiro jogo do campeonato escocês, no dia 4 de agosto.

A preparação para a temporada 2024/25, com Enzo Maresca no comando técnico, não tem corrido muito bem aos blues, depois de empatarem com o Wrexham e perderem agora com o Celtic.