Ben Chilwell, autor do segundo golo do Chelsea frente ao FC Porto, considera que o resultado de 2-0 abre boas perspetivas para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

«Fizemos metade do trabalho. Agora, espero que amanhã o acabemos. Não podíamos desejar melhor primeira mão. Os dois golos fora podem ser cruciais», afirmou o internacional inglês na conferência de imprensa, por zoom, de antevisão do jogo, onde teceu alguns elogios aos campeões nacionais:

«Sabíamos que seria um jogo muito físico. O FC Porto tem jogadores talentosos e é uma equipa orgulhosa, com carácter», acrescentou o lateral esquerdo, contratado no defeso ao Leicester por 50 milhões de euros.

Sobre o seu crescimento no Chelsea, Chilwell confessou ainda: «Fiquei dececionado quando não joguei nos primeiros jogos com o Tuchel. Quis provar que ele tem de me utilizar mais nos jogos. Melhorei muito como lateral-esquerdo desde que Tuchel chegou. Além disso, tenho esta competição pelo lugar com o Marcos Alonso e sinto a obrigação de estar sempre ao máximo.»

Chilwell, de 24 anos, salientou ainda a sua cumplicidade com o jovem prodígio Mason Mount, também internacional inglês (22 anos), autor do primeiro golo frente ao FC Porto: «É muito bom, jogador. Além do talento natural que ele tem, trabalha muito porque tem o objetivo de se superar a cada momento.»

O Chelsea faz às 18h30 [19h30 locais] um treino de adaptação ao Estádio Sánchez-Pizjuán. O jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões entre Chelsea e FC Porto disputa-se amanhã, às 20 horas.