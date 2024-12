Esta foi uma tarde histórica para Cole Parmer.. O jogador do Chelsea marcou dois dos golos dos Blues frente ao Tottenham (vitória por 4-3) e entrou para os livros de história do clube e da Premier League.

Primeiro, Palmer bateu o recorde do Chelsea de Jimmy Floyd Hasselbaink, que durava há 23 anos: mais contribuições para golo num ano civil. Cole Palmer chegou às 38 contribuições em 2024, tornando-se assim o maior recordista do clube nesse sentido.

Cole Palmer has been directly involved in more Premier League goals in 2024 than any Chelsea player has in a calendar year in the club’s history.



He beats Jimmy Floyd Hasselbaink’s record of 36 from 2001. 🧊

He also now holds the joint-best 100% penalty conversion record in… pic.twitter.com/TGPGtsZaif