Após o lançamento do equipamento para a temporada 2024/25, o Chelsea anunciou, esta quinta-feira, a possibilidade dos adeptos dos blues fazerem uma visita guiada ao centro de treinos com o próprio Eden Hazard.

A vestir a camisola do Chelsea entre 2012/13 e 2018/19, o avançado belga volta agora a Cobham, mas como guia turístico, numa iniciativa criada pelo clube, que pretende vender as novas camisolas e aproximar os adeptos.

«Para marcar o lançamento do nosso uniforme titular 2024/25, os adeptos do Chelsea têm a oportunidade de fazer um tour personalizado pelo nosso centro de treinamento em Cobham com a lenda do Blues, Eden Hazard!», escreveu o clube inglês no site oficial.

Ao longo de sete épocas, Hazard registou um total de 110 golos, 352 jogos, duas Ligas Europas, duas ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga.

Eden back in Blue. 💙



He’s got some something to show you...



Click the link below to get your personalised tour of Cobham from the man himself. #WeBurnBlue