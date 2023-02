Enzo Fernández repetiu a titularidade no segundo jogo com a camisola do Chelsea e, apesar do empate em casa do West Ham, somou uma assistência.

No final da partida, o treinador dos blues, Graham Potter, voltou a tecer elogios ao médio argentino ex-Benfica.

«É o segundo jogo dele, é um jogador jovem, mas podem ver a sua qualidade e personalidade. Como [João] Félix, [Noni] Madueke e [Mykhailo] Mudryk, ele ficará melhor quanto mais os entendermos e eles nos entenderem. É um processo em que não te podes atravessar», disse o técnico inglês à BBC.