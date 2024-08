Com a chegada de João Félix ao Chelsea, esta quarta-feira, o plantel continua a crescer e já são mais de 40 os jogadores inscritos.

Agora, com Enzo Maresca no leme, os blues pretendem riscar alguns nomes da lista e Raheem Sterling e Ben Chilwell são dois exemplos com quem o técnico já não conta.

«Eles ainda são jogadores do Chelsea , mas temos um plantel muito grande. Estão ambos a treinar à parte. A situação deles é bem clara», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Servette, no playoff da Liga Conferência, esta quinta-feira às 20h.

«Falei com Raheem antes do jogo com o Manchester City e disse-lhe que teria dificuldade em jogar connosco. Com Chilly (Ben Chilwell), eu disse-lhe que é uma pessoa adorável, mas terá dificuldades por causa da sua posição».

Sterling esteve duas temporadas no clube londrino e fez um total de 81 jogos, marcou 19 golos e fez 12 assistências. Chilwell está nos blues desde 2020 e conquistou uma Liga dos Campeões em 2020/21.